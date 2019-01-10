Двуглавый орел исчез с ограды Александровской колонны в Санкт-Петербурге

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Одна из фигур двуглавого орла пропала с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщил в четверг начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Вячеслав Степченко.

"Вечером в среду, 9 января, сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе патрулирования на Дворцовой набережной Санкт-Петербурга обнаружили отсутствие декоративного элемента - двуглавого орла. По данному факту устанавливаются обстоятельства исчезновения элемента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказал он по телефону в эфире телеканала "Звезда".

Александровская колонна и ее ограда были спроектированы архитектором Огюстом Монферраном в память о победе Александра I над Наполеоном. Согласно задумке, ограду украшали 136 двуглавых орлов и 12 трофейных пушек, которые венчали трёхглавые орлы. Между ними были размещены чередующиеся копья и древки знамён, увенчанные гвардейскими двуглавыми орлами. На воротах ограды в соответствии с замыслом автора висели замки. После нескольких реставраций, в 2004 году, памятнику архитектуры вернули его первозданный вид.