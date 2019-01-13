Два человека на тракторе провалились под лед и погибли в Тверской области

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Два человека погибли, провалившись на тракторе под лед на реке Медведица в Тверской области, следственные органы проводят проверку, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в воскресенье.

"Около 10:30 трое жителей деревни Семеновское на тракторе, принадлежащем одному из них, выехали на реку Медведица, после чего он провалился под лед. 25-летнему мужчине удалось самостоятельно выбраться из воды, 41-летний водитель трактора и 58-летний пассажир выбраться из него не смогли и утонули, их тела извлечены", - рассказали в пресс-службе.

Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.