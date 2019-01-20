Двое детей провалились под лед в Пензенской области, один погиб

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Двое детей провалились под лед на реке Сура в Пензенской области, один из мальчиков утонул, сообщает в воскресенье областное управление СК РФ.

"Два мальчика 9 и 12 лет в процессе прогулки пришли на берег реки Суры в селе Грабово Бессоновского района. Они вышли на лед, в результате чего провалились в воду, 12-летнему подростку удалось самостоятельно выбраться на берег, он госпитализирован в Пензенскую областную детскую клиническую больницу. Девятилетний мальчик утонул. Его тело извлекли из воды сотрудники МЧС", - говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка, уточнили в СК.