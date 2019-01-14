Жителей двух домов в Сочи временно переселили из-за угрозы обрушения подпорной стены

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Жильцов двух пятиэтажных домов на улице Коммунальщиков в Лазаревском районе Сочи временно переселили из-за частичного обрушения подпорной стены.

"Накануне близ домов по улице Коммунальщиков разрушилась подпорная стена. Предварительная причина разрушения - переувлажнение грунта. Из соображений безопасности принято решение переселить жильцов", - сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Лазаревского района Сочи в понедельник.

Жильцы двух пятиэтажек уже получили уведомления о временном переселении. "Временно переселили 57 жителей двух пятиэтажек. В санатории "Бюрюза" и "Черноморец" переселились 17 человек, остальные - к родственникам", - отметил собеседник агентства. При этом 24 жильца отказались от переселения.

Вблизи домов проведут геолого-изыскательные работы.