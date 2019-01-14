На агрохолдинг "Русское поле" завели дело об уклонении от уплаты налогов на 82 млн руб.

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту уклонения нижегородского агрохолдинга "Русское поле" от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщается на сайте СКР, по версии следствия, руководители головной организации агрохолдинга - ООО УК "Русское поле", обеспечивающей нижегородцев и жителей других регионов России мясом птицы и яйцами под брендом "Павловская курочка", создали схему ухода от налогообложения.

В сообщении отмечается, что это стало возможным в результате "разделения единой бизнес-структуры на подконтрольные и взаимозависимые организации с целью минимизации налоговых обязательств".

"Всего в 2014-2015 годах руководство организации уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 82 млн рублей", - сообщает СКР.

Преступление было выявлено в ходе налоговой проверки сотрудниками УФНС России по Нижегородской области. Уголовное дело по данному факту возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО УК "Русское поле" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в августе 2008 года. Владельцем 100% долей ООО является Вячеслав Романов, который также выступает совладельцем и руководителем ряда агропредприятий Нижегородской области. Гендиректором УК является Антон Романов.

На сайте агрохолдинга "Русское поле" сообщается, что в его состав входят птицефабрики по выращиванию и переработке птицы, птицеводческое предприятие по производству столовых и перепелиных яиц, агрофирма по производству комбикормов и премиксов, предприятия по производству зерновых культур, собственная розничная сеть. В частности, в состав агрохолдинга входит птицефабрика "Павловская" и птицеводческое предприятие "Дивеевское" (оба - Нижегородская область, входят в число крупнейших в регионе), птицефабрика "Центральная" (Владимир), торговая сеть "Павловская курочка"