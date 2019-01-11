"Евродон" зафиксировал грипп птиц на одной из площадок

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Очаг гриппа птиц выявлен на одной из четырех площадок агрохолдинга "Евродон", сообщила пресс-служба агрохолдинга.

"На сегодняшний день очаг гриппа птиц зафиксирован в трех корпусах из семи на одной из четырех площадок компании "Урсдон" с птицей в количестве около семи тысяч индеек", - говорится в сообщении.

Ведется расследование причин появления заболевания, принимаются необходимые меры, осуществляется специальная обработка территории. После уничтожения птицы будет проведена мойка, полная дезинфекция и санирование данного объекта в рамках предусмотренных законодательством мер, отмечается в сообщении.

Всего на "Урсдоне" четыре площадки по семь корпусов в каждой, на них содержится родительское стадо, которое, по данным на 11 января, составляет около 70 тысяч индеек.

При этом, как отмечается в сообщении, коммерческое стадо, расположенное на площадках компаний "Евродон" и "Евродон-Юг", не пострадало: на пяти площадках находится более 800 тысяч птиц.

Накануне сообщалось, что агрохолдинг "Евродон" зафиксировал падеж индеек на одной из четырех производственных площадок. "Сейчас этим вопросом занимаются ветеринары. Материалы для установления причин падежа птицы отправлены в лабораторию. Ждем результатов", - отмечал тогда представитель пресс-службы.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года "Евродон" начал запуск коммерческого стада индейки для восстановления производства. В частности, в ноябре на две площадки (всего на предприятии их 24 - ИФ) были запущены 277 тысяч птиц нового поголовья, выращенного в собственном инкубаторе, еще 200 тысяч голов разместили в начале декабря на третьей площадке. Четвертую площадку запустили также в декабре.

В декабре 2016 года и весной 2017 года агрохолдинг пережил две вспышки гриппа птиц, общий ущерб превысил 2,6 млрд рублей. Третья вспышка произошла летом 2018 года, в рамках карантинных мер потребовалось уничтожить 200 тысяч птиц, что нанесло ущерб компании в 160 млн рублей. Это привело к финансовым сложностям, в частности, с выплатами по кредитам.