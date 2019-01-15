Дело неонацистов об убийстве африканского студента в Казани рассмотрят с участием присяжных

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Слушание дела об убийстве африканского студента в Казани и нападении на граждан Киргизии и Афганистана пройдет в Верховном суде Татарстана с участием присяжных заседателей.

"Подсудимые заявили ходатайство о рассмотрении их дела с участием присяжных. Суд его удовлетворил", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Собеседник агентства отметил, что процесс начнется 14 февраля.

На скамье подсудимых четверо местных жителей. Помимо убийства студента и нападения на граждан Киргизии и Афганистана им инкриминируется совершение и иных преступлений, в том числе организация экстремистского сообщества.

Как сообщалось, 24-летний гражданин Республики Чад - студент Казанского (Поволжского) федерального университета - был убит вечером 16 февраля 2017 года в Казани. Обвинение в совершении этого преступления предъявлено двум подсудимым. По данным полиции, они являются приверженцами идеологии неонацизма. Позже они сознались в еще двух нападениях: 23 декабря 2016 года они избили 40-летнего уроженца республики Киргизия, а 21 февраля 2017 года напали на 50-летнего уроженца Афганистана.

Двое других подсудимых - участники того же экстремистского сообщества. Их обвиняют как в публичных призывах к насилию, ложном доносе, так и в нападении на стражей порядка.