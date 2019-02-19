Ученика московского колледжа задержали по подозрению в убийстве гражданина Киргизии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Ученика московского колледжа заподозрили в убийстве гражданина Киргизии и двух нападениях с причинением тяжкого вреда здоровью, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Задержан несовершеннолетний юноша 2001 года рождения, проживающий в подмосковном Орехово-Зуево, студент Промышленного экономического колледжа. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ (убийство) и 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, юноша подозревается в убийстве гражданина Киргизии в конце января 2019 года на юго-западе Москвы, погибшего от не менее чем восьми ножевых ранений.

На допросе подозреваемый также сообщил, что причастен к двум случаям причинения тяжкого вреда здоровью. Данная информация проверяется, рассказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.