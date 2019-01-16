"Интерфакс" представил первый рейтинг вузов, которые готовят госслужащих

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Международная информационная группа "Интерфакс" подготовила в пилотном режиме первый рейтинг российских университетов, которые реализуют программы государственного и муниципального управления.

Результаты рейтинга были представлены в четверг на Гайдаровском форуме. Первое место в рейтинге заняла Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), второе место – Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), третье – Финансовый университет при правительстве РФ.

Кроме того, в топ-10 пилотного рейтинга вошли Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова (4 место), Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова (5), Российский университет дружбы народов (6), МГИМО (7), Санкт-Петербургский государственный университет (8), Казанский (Приволжский) федеральный университет (9) и Южный федеральный университет (10).

"Интерфакс", на протяжении десяти лет ведущий работу по изучению деятельности университетов, оценке этой деятельности, формированию рейтингов университетов страны по многим параметрам деятельности, как никто другой подходит и для оценки образовательных программ российских университетов в сфере государственного и муниципального управления", - сказал первый заместитель генерального директора "Интерфакса" Алексей Горшков.

По его словам, методика рейтинга будет совершенствоваться, однако полученный продукт уже является инструментом, который позволит оценить образовательные программы в сфере госуправления как госорганам, так и будущим абитуриентам и их родителям.

В свою очередь, редактор Национального рейтинга университетов "Интерфакса" Алексей Чаплыгин пояснил, что в рейтинге участвовали университеты, у которых есть аккредитованная бакалаврская программа в сфере государственного и муниципального управления (38.04.04), которая реализуется не менее пяти лет и на которую выделяются бюджетные места. Кроме того, требовалось, чтобы университет имел заметные научные публикации по общественным наукам за последние три года.

Директор Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц в ходе дискуссии на форуме подчеркнул важность появления независимых рейтингов в сфере государственного и муниципального управления как для вузов, так и для развития государственного управления в стране в целом.

"Конечно, существует система государственной аккредитации образовательных институций и образовательных программ, развивается система профессионально-общественной и международной аккредитации образовательных программ. Но в любом случае необходимо дополнить эти системы системой независимой оперативной оценки, связанной с формированием рейтингов образовательных программ по тем или иным направлениям подготовки", - сказал И.Барциц.

Специальный проект международной информационной группы "Интерфакс" "Национальный рейтинг университетов" запущен в 2010 году в целях разработки и апробации новых механизмов независимой системы оценки российских вузов.

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