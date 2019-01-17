Немецкую торпеду времен войны выбросило на калининградский пляж

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - На пляж Балтийской косы море вынесло торпеду времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальной странице администрации Балтийского округа в одной из социальных сетей.

"В среду вечером на пульт дежурного Единой диспетчерской службы поступило сообщение о том, что на побережье Балтийской косы вынесло на берег предмет, похожий на боевую торпеду. Сотрудники ЕДДС оформили заявку на обследование сапёров. Сегодня, 17 января на место выехали специалисты бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.

На месте саперы установили, что на косу выбросило немецкую торпеду марки G-7А весом более 1,5 тонн и длиной 7 м. По оценкам специалистов, вес взрывчатого вещества составляет 238 кг.

"Военнослужащие саперы бригады морской пехоты сейчас принимают решение о способе утилизации взрывоопасного предмета. Рассматривается вариант уничтожения на месте с соблюдением всех мер безопасности", - отмечается в сообщении администрации.