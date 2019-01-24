Источник сообщил об обысках в администрации Нефтеюганска

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Обыски проходят в администрации города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Связано с превышением полномочий", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос в связи с чем проводятся обыски.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО, "мы не участвуем в следственных действиях".

В пресс-службе УМВД России по округу не подтвердили, но и не опровергли информацию о проводимых обысках.

Согласно данным на сайте горадминистрации, главой города Нефтеюганска в 2016 году был избран Сергей Дегтярев.