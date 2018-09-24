В администрацию Читы пришли с обысками по делу о мошенничестве

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В администрации Читы (Забайкальский край) проводится обыск, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального УФСБ.

"Ведется выемка документов по делу в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника городской администрации по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере с использованием служе6ного положения) УК РФ", - сказал сотрудник пресс-службы.

Подробности в интересах следствия не разглашаются. Комментариями мэрии агентство пока не располагает.