На Ставрополье задержали подозреваемых в убийстве ветерана ради 20 тыс. рублей

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Задержаны трое подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны на Ставрополье, сообщает пресс-служба СК РФ по краю.

"В селе Курсавке вечером 10 января неизвестные через окно проникли в дом ветерана Великой Отечественной войны, накрыли ее одеялом, избили, похитили паспорт, 20 тыс. рублей и скрылись. Потерпевшая была госпитализирована в больницу, где через 2 дня скончалась", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, позже удалось установить и задержать причастных к убийству. Ими оказались трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения.

"По оперативной информации, весной 2018 года эти молодые люди устанавливали у потерпевшей пластиковое окно и уже тогда похитили у нее деньги", - отмечается в пресс-релизе.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье "разбой; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Следствие готовит ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.