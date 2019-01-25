Главные новости
В РоссииВ России предложили ввести платную регистрацию мобильниковВ РоссииДевятиклассник открыл стрельбу около школы в красноярском поселкеВ РоссииКаждый пятый россиянин назвал трудоустройство выпускника почти нереальной задачей
В России

Подозреваемые в убийстве ветерана на Ставрополье арестованы на два месяца

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Избрана мера пресечения трем подозреваемым в убийстве ветерана Великой Отечественной войны ради 20 тыс. рублей на Ставрополье, сообщает пресс-служба СК РФ по краю.

"В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении всех троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе краевого СУ СКР "Интерфаксу" уточнили, что подозреваемые арестованы на два месяца.

В РоссииНа Ставрополье задержали подозреваемых в убийстве ветерана ради 20 тыс. рублейЧитать подробнее

Инцидент произошел в селе Курсавка вечером 10 января. Трое грабителей через окно пробрались в дом пенсионерки - ветерана Великой Отечественной войны. Они набросили на пожилую женщину одеяло, избили ее, после похитили паспорт, 20 тыс. рублей и скрылись. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась через два дня.

Позже удалось установить и задержать причастных к преступлению. Ими оказались трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения.

По оперативной информации, весной 2018 года эти молодые люди устанавливали у потерпевшей пластиковое окно, тогда они тоже похитили у нее деньги.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по "разбой; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Ставропольский край

Новости по теме

В России
Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подрядРеальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд
По прогнозу правительства, они должны были вырасти на 3,4%Подробнее
 В России предложили ввести платную регистрацию мобильниковВ России предложили ввести платную регистрацию мобильников
Автор законопроекта сенатор Людмила Бокова заявила, что это повысит безопасность граждан и поможет бороться с кражами Подробнее
 Девятиклассник открыл стрельбу около школы в красноярском поселкеДевятиклассник открыл стрельбу около школы в красноярском поселке
Никто не пострадалПодробнее
 Каждый пятый россиянин назвал трудоустройство выпускника почти нереальной задачейКаждый пятый россиянин назвал трудоустройство выпускника почти нереальной задачей
По данным ВЦИОМ, в России стали придавать больше значения поиску связей с работодателями еще во время учебыПодробнее
В Кузбассе открыли горячую линию после сообщений о голодных обморокахВ Кузбассе открыли горячую линию после сообщений о голодных обмороках
Власти обещают адресную помощь детям, не обеспеченным питаниемПодробнее
 Иван Павлов: количество расследуемых в России "шпионских" дел растетИван Павлов: количество расследуемых в России "шпионских" дел растет
Руководитель объединения "Команда 29", известного участием в уголовных делах о госизмене и шпионаже, рассказал об особенностях таких дел с точки зрения защитыПодробнее
 Владимир Путин выразил поддержку Николасу МадуроВладимир Путин выразил поддержку Николасу Мадуро
Российский президент констатировал, что кризис в Венесуэле спровоцирован извне и попирает нормы международного праваПодробнее
 Greenpeace предупредил об угрозе гибели белух и косаток в "китовой тюрьме" под НаходкойGreenpeace предупредил об угрозе гибели белух и косаток в "китовой тюрьме" под Находкой
У части млекопитающих изменилось состояние кожных покровов и появились "странные темные точки"Подробнее
 Спикер Новгородской думы объяснила, почему родившим после 30 женщинам не нужны деньгиСпикер Новгородской думы объяснила, почему родившим после 30 женщинам не нужны деньги
Ранее местный парламент принял закон о материальной помощи для молодых матерейПодробнее
 Дума приняла в I чтении закон об ответственности за неуважение к госсимволамДума приняла в I чтении закон об ответственности за неуважение к госсимволам
Предлагается наказывать административным арестом за выражение в неприличной форме неуважения к обществу, государству и органам госвластиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 января6 фото
24 января
Фотохроника 24 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Массовые беспорядки в Венесуэле9 фото
24 января
Массовые беспорядки в Венесуэле
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ России предложили ввести платную регистрацию мобильниковВ РоссииДевятиклассник открыл стрельбу около школы в красноярском поселкеВ РоссииКаждый пятый россиянин назвал трудоустройство выпускника почти нереальной задачейВ миреУкраина заподозрила Жириновского в посягательстве на ее территориальную целостностьВ миреСорос предупредил об опасности перерастания "холодной" войны между США и Китаем в "горячую"В РоссииВ Кузбассе открыли горячую линию после сообщений о голодных обмороках

"Зеленая книга": чёрный, белый, золотой

"Зеленая книга": чёрный, белый, золотойВ российский прокат выходит один из главных претендентов на "Оскара" Подробнее

США начали вывозить дипломатов из Венесуэлы

Подозреваемые в убийстве ветерана на Ставрополье арестованы на два месяца

Четыре американских военных самолета провели разведку у границ России

Суд не стал арестовывать главу полиции подмосковного Чехова

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 2018 году в 2%

По словам Максима Орешкина, в России за последние несколько лет добились устойчивого и стабильного роста Подробнее

Жителям центральной части Европейской России пообещали потепление к началу следующей недели

Парламент Греции ратифицировал соглашение о переименовании Македонии

В Минсельхозе заявили, что стоимость хлеба слабо зависит от цен на зерно

Следствие опознало напавших на сотрудников ДПС в Нальчике

Кандидат в президенты Украины Зеленский пообещал референдум по НАТО и скоростной интернет для всех

Китайские ученые связали работу в ночную смену с последующим повреждением ДНК

В 2018 году россияне потратили на покупку смартфонов 469 млрд рублей

Космический грузовик "Прогресс" отстыковался от МКС

Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд

Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подрядПо прогнозу правительства, они должны были вырасти на 3,4% Подробнее

Более 350 демонстрантов задержали в Венесуэле за неделю

Старшеклассник, стрелявший из ружья у школы в Красноярском крае, будет содержаться в СИЗО

В МИД РФ выразили разочарование возвратом США к версии программы "звездных войн"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');