Подозреваемые в убийстве ветерана на Ставрополье арестованы на два месяца

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Избрана мера пресечения трем подозреваемым в убийстве ветерана Великой Отечественной войны ради 20 тыс. рублей на Ставрополье, сообщает пресс-служба СК РФ по краю.

"В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении всех троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе краевого СУ СКР "Интерфаксу" уточнили, что подозреваемые арестованы на два месяца.

Инцидент произошел в селе Курсавка вечером 10 января. Трое грабителей через окно пробрались в дом пенсионерки - ветерана Великой Отечественной войны. Они набросили на пожилую женщину одеяло, избили ее, после похитили паспорт, 20 тыс. рублей и скрылись. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась через два дня.

Позже удалось установить и задержать причастных к преступлению. Ими оказались трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения.

По оперативной информации, весной 2018 года эти молодые люди устанавливали у потерпевшей пластиковое окно, тогда они тоже похитили у нее деньги.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по "разбой; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".