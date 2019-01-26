СК начал допрос персонала кафе, в котором произошел взрыв газа

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Следователи допрашивают персонал кафе в Саратовской области, где в результате взрыва газа погиб один человек и еще более 20 пострадали, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Предварительно, в результате происшествия 22 гостям заведения был причинен вред здоровью различной степени тяжести, 14 из них были госпитализированы, один мужчина скончался", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в субботу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК.

"Проводятся допросы руководства заведения, персонала, а также свидетелей произошедшего. Изымается необходимая документация, назначена пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы", - говорится в пресс-релизе.