Арендатору кафе под Саратовом предъявили обвинения после взрыва газа

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Арендатору кафе в Лысых Горах под Саратовом, где от взрыва пострадали более 20 человек, предъявили обвинения, сообщается на сайте СК в понедельник.

Марию Куприянову обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Обвиняемая арестована.

26 января в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы Саратовской области произошел взрыв во время празднования 60-летия главного инженера Лысогорского ЖКХ. В кафе было 35 гостей и пять человек персонала. Юбиляр скончался в больнице, у него было более 80% ожогов. Пострадали 22 человека, в том числе, двое детей.

По предварительной информации следствия, в подсобном помещении заведения хранился газовый баллон. По неустановленным на данный момент причинам произошла утечка его содержимого, в результате чего раздался хлопок с последующим возгоранием