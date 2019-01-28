Мединский поручил проверить музеи после кражи картины из Третьяковки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Министр культуры Владимир Мединский поручил провести комплексную проверку систем безопасности Третьяковской галереи и других музеев после похищения картины Архипа Куинджи, заявил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

"Называя основные поручения, которые дал министр - это комплексная проверка систем безопасности Государственной Третьяковской галереи", - сказал Кононов журналистам в понедельник, добавив, что это касается "всех музеев "первого ряда" и всех музеев РФ".

Кононов также отметил, что необходимо провести проверки в муниципальных и региональных музеях, разобраться с безопасностью нахождения людей, пожарной безопасностью и сохранностью музейного фонда. По его словам, по итогам проверок будут сформированы циркуляры министерства в отношении организации временных выставок.

Он выразил недоумение, что на временных экспозициях "оказывается, (электронные) датчики можно не делать". Кононов попросил подготовить рекомендации по страхованию при экспонировании.

По словам Кононова, Мединский также поручил проверить договоры об охране музеев между министерством и Росгвардией. "Будем проверять ту существующую систему охраны, которая есть сейчас. В том числе и в части договорных обязательств Росгвардии и ФГУП "Охрана". Такое поручение министр тоже дал", - сказал он.

Он добавил, что Минкультуры будет настаивать на введении дополнительных рубежей охраны на экспозициях.

Кража на глазах у зрителей

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена в воскресенье вечером из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Официальный представитель МВД Ирина Волк утром в понедельник сообщила, что подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, это Денис Чуприков, 1986 года рождения.

По словам Волк, подозреваемый рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений. Задержанный отрицает обвинения.

"Установлено, что подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ, на момент задержания находился под подпиской о невыезде", - уточнила представитель МВД.

В пресс-службе Третьяковки "Интерфаксу" рассказали, что у найденной картины нет видимых повреждений.

Похищенная из Третьяковки картина Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

Кроме того, это уже вторая пропажа культурной ценности за последние дни. 24 января сообщалось, что Государственный исторический музей (ГИМ) провёл внутреннюю проверку и обратился в правоохранительные органы из-за того, что хранитель не выдал на запланированную выставку икону "Богоматерь Смоленская Шуйская". По факту пропажи иконы возбуждено уголовное дело о краже.