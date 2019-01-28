Главные новости
КультураТретьяковская галерея задумалась о досмотре посетителей на выходеВ РоссииЭкс-глава "Дальспецстроя" найден мертвым в МосквеВ РоссииУволена чиновница, заставившая учителей школы в Саратове убирать снег в мешки
Культура

Мединский поручил проверить музеи после кражи картины из Третьяковки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Министр культуры Владимир Мединский поручил провести комплексную проверку систем безопасности Третьяковской галереи и других музеев после похищения картины Архипа Куинджи, заявил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

"Называя основные поручения, которые дал министр - это комплексная проверка систем безопасности Государственной Третьяковской галереи", - сказал Кононов журналистам в понедельник, добавив, что это касается "всех музеев "первого ряда" и всех музеев РФ".

Кононов также отметил, что необходимо провести проверки в муниципальных и региональных музеях, разобраться с безопасностью нахождения людей, пожарной безопасностью и сохранностью музейного фонда. По его словам, по итогам проверок будут сформированы циркуляры министерства в отношении организации временных выставок.

Он выразил недоумение, что на временных экспозициях "оказывается, (электронные) датчики можно не делать". Кононов попросил подготовить рекомендации по страхованию при экспонировании.

По словам Кононова, Мединский также поручил проверить договоры об охране музеев между министерством и Росгвардией. "Будем проверять ту существующую систему охраны, которая есть сейчас. В том числе и в части договорных обязательств Росгвардии и ФГУП "Охрана". Такое поручение министр тоже дал", - сказал он.

Он добавил, что Минкультуры будет настаивать на введении дополнительных рубежей охраны на экспозициях.

Кража на глазах у зрителей

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена в воскресенье вечером из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Официальный представитель МВД Ирина Волк утром в понедельник сообщила, что подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, это Денис Чуприков, 1986 года рождения.

По словам Волк, подозреваемый рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений. Задержанный отрицает обвинения.

"Установлено, что подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ, на момент задержания находился под подпиской о невыезде", - уточнила представитель МВД.

В пресс-службе Третьяковки "Интерфаксу" рассказали, что у найденной картины нет видимых повреждений.

Похищенная из Третьяковки картина Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

Кроме того, это уже вторая пропажа культурной ценности за последние дни. 24 января сообщалось, что Государственный исторический музей (ГИМ) провёл внутреннюю проверку и обратился в правоохранительные органы из-за того, что хранитель не выдал на запланированную выставку икону "Богоматерь Смоленская Шуйская". По факту пропажи иконы возбуждено уголовное дело о краже.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минкультуры РФ, Третьяковская галерея, Архип Куинджи

Новости по теме

Культура
Третьяковская галерея задумалась о досмотре посетителей на выходеТретьяковская галерея задумалась о досмотре посетителей на выходе
Кроме того, на входе в музей появятся рентгены как в аэропортахПодробнее
 Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" на выставку не вернетсяКартина Куинджи "Ай-Петри. Крым" на выставку не вернется
Об этом с Третьяковкой договорился Русский музей, откуда была доставлена картинаПодробнее
 МВД обнародовало видео похищения картины Куинджи с камер наблюдения в ТретьяковкеМВД обнародовало видео похищения картины Куинджи с камер наблюдения в Третьяковке
Мужчина похитил полотно на глазах у посетителейПодробнее
 Задержан предполагаемый похититель картины Куинджи в ТретьяковкеЗадержан предполагаемый похититель картины Куинджи в Третьяковке
Подозреваемый прятал полотно в ПодмосковьеПодробнее
Белый внедорожник ищут в Москве в связи с похищением картины КуинджиБелый внедорожник ищут в Москве в связи с похищением картины Куинджи
Приметы похитителя: худощавый мужчина с русыми волосами и в джинсахПодробнее
 С выставки в Третьяковке пропала картина Куинджи "Ай-Петри. Крым"С выставки в Третьяковке пропала картина Куинджи "Ай-Петри. Крым"
Картину на глазах у посетителей унес мужчина, которого приняли за работника музеяПодробнее
 Умер композитор Мишель ЛегранУмер композитор Мишель Легран
Автор музыки к кинофильму "Шербурские зонтики" скончался в возрасте 86 летПодробнее
 "Зеленая книга": чёрный, белый, золотой"Зеленая книга": чёрный, белый, золотой
В российский прокат выходит один из главных претендентов на "Оскара"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото
28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураТретьяковская галерея задумалась о досмотре посетителей на выходеВ РоссииЭкс-глава "Дальспецстроя" найден мертвым в МосквеВ РоссииУволена чиновница, заставившая учителей школы в Саратове убирать снег в мешкиЭкономикаСнятие санкций с "РусАла". ОбобщениеКультураОбнародовано видео похищения картины Куинджи из ТретьяковкиМоскваВысота сугробов в Москве достигла рекордной высоты в полметра

Третьяковская галерея задумалась о досмотре посетителей на выходе

Третьяковская галерея задумалась о досмотре посетителей на выходеКроме того, на входе в музей появятся рентгены как в аэропортах Подробнее

Алтайский губернатор отчитал чиновницу, упрекнувшую учителей в нежелании работать за 9 тыс. рублей

Алтайский губернатор отчитал чиновницу, упрекнувшую учителей в нежелании работать за 9 тыс. рублейЕкатерина Четошникова осудила завышенные требования людей, которые "ничего из себя не представляют" Подробнее

Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика над Балтикой

В МВД заявили, что ЦРУ собирает компромат на власти России с уехавших за границу россиян

В Третьяковке сочли кражу шубы отвлекающим маневром перед выносом картины Куинджи

Спустя неделю после прорыва теплотрассы в Самаре не полностью возобновили подачу тепла в дома

Тело рабочего найдено под завалами заводского цеха в донецкой Горловке

Мединский поручил проверить музеи после кражи картины из Третьяковки

В Минкульте заявили, что похищенная картина Куинджи была застрахована на время выставки

Страховая компания утверждает, что был покрыт только возможный ущерб при транспортировке Подробнее

В Санкт-Петербурге проверят школу после публикаций о нашествии тараканов

В Европе число изъятых из обращения фальшивых купюр упало на 19% в 2018 году

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" на выставку не вернется

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" на выставку не вернетсяОб этом с Третьяковкой договорился Русский музей, откуда была доставлена картина Подробнее

Детский омбудсмен предложила ввести психологическое тестирование для воспитателей детсадов

"Амур" забросил семь безответных шайб "Адмиралу" в матче КХЛ

Жителя Удмуртии отправят в колонию строгого режима за "минирование" детдома от скуки

Андрей Долуда стал единственным владельцем "Мирогрупп", купив долю группы "Дело"

Пассажирский поезд столкнулся с трактором в Курской области

Медведев указал на возможности снижения ипотечных ставок

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');