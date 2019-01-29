Экс-полицейского будут судить в Якутии по делу о хищении золота на 7,2 млн рублей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, который обвиняется в хищении золота у подозреваемого на 7,2 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Бывший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД по Нерюнгринскому району обвиняется по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч.4 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

"Установлено, что в июле 2017 года обвиняемый в районе автовокзала города Нерюнгри задержал мужчину по подозрению в незаконном обороте драгоценного металла и доставил в отдел полиции. В ходе личного досмотра был обнаружен поясной ремень с упакованным в полиэтиленовый пакет и закрепленным на нем золотом общим весом свыше 12 кг", - говорится в сообщении.

Данный ремень был изъят в присутствии понятых, однако, как установлено следствием, оперуполномоченный намеренно не вскрыл полностью упаковку, не продемонстрировал содержимое, не произвел подсчет и взвешивание находящихся в ней слитков промышленного золота. "В тот же день оперуполномоченный извлек из упакованного пакета ремень с драгметаллом и похитил часть изъятого золота - 10 слитков общим весом около 3,5 кг. Общая сумма похищенного драгоценного металла составила свыше 7,2 млн рублей", - отмечается в сообщении.

На имущество обвиняемого - дом, земельный участок, автомобиль - наложен арест.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Свою вину в совершении преступления мужчина не признал.

Ранее сообщалось, что летом 2017 года сотрудники полиции задержали в Нерюнгри подозреваемого в хищении 8,73 кг промышленного золота стоимостью примерно 20 млн рублей.