По томским школам прошла вторая волна сообщений о минировании

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Учреждения образования Томска во вторник получили электронные письма с информацией о минировании, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Пошла вторая волна сообщений о минировании. Около пяти учреждений образования получили такие письма, в спокойном режиме идет эвакуация", - сказал собеседник агентства.

По его данным, как и накануне, силовики не нашли подозрительных предметов в учреждениях, получивших послания.

В свою очередь очевидцы в соцсетях сообщают, что, в частности, эвакуируют учеников и педагогов школы №16.

По словам источника агентства, во вторник, как и в понедельник, эвакуировали здания Октябрьского и Кировского районный судов Томска.

В свою очередь пресс-служба обладминистрации подтвердила, что во вторник в учреждения региона вновь поступили электронные письма с сообщением о минировании, не уточнив их количества. "Мы обязательно реагируем на каждое сообщение, проводим весь комплекс мероприятий и одновременно устанавливаем организаторов этих провокаций. Но никаких реальных подтверждений этой информации, так же как и поводов для паники, нет. Сотрудники сферы безопасности полностью контролируют ситуацию", - цитирует пресс-служба вице-губернатора Игоря Толстоносова.

Как сообщалось, в понедельник различные учреждения в Сибири получили электронные письма с сообщениями о минировании, людей пришлось эвакуировать.