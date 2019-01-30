В Хакасии оставленного с бабушкой и дедушкой ребенка нашли мертвым в печи

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту убийства 11-месячного ребенка в Таштыпском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
Дело возбудили по статье "убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".
"По версии следствия, мать ребенка уехала в соседнее село, оставив сына под присмотром 42-летней бабушки и 47-летнего дедушки малыша. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемые совершили убийство внука. Тело ребенка обнаружил родственник семьи в топке печи", - говорится в пресс-релизе.
Подозреваемых задержали, следствие собирается ходатайствовать об их аресте.