В Хакасии оставленного с бабушкой и дедушкой ребенка нашли мертвым в печи

В закрытом заседании Совфеда приняли участие главы Генпрокуратуры и СК Подробнее

Сенатор Арашуков лишен неприкосновенности и задержан по делу об убийстве

Авторы законопроекта пояснили, что это необходимо для защиты жизни и здоровья граждан Подробнее

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что переводчик российского лидера всегда находится рядом Подробнее

Песков объяснил общение президентов РФ и США без американского переводчика

Рауля Арашукова задержали в Санкт-Петербурге в одном из офисов "Газпрома" Подробнее

30 января 04:51

Дезертиры из венесуэльской армии попросили США снабдить их оружием

Они также обратились к Бразилии, Колумбии, Перу и "всем братским странам, которые против этой диктатуры" Подробнее

29 января 14:58

Власти Приморья попросили Московский зоопарк не отправлять тигра Амура на Кубань

Ранее директор Приморского сафари-парка сообщил, что в случае переезда хищник будет жить в тесной клетке Подробнее

29 января 12:28

Москалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщин

Уполномоченный по правам человека также высказалась в пользу работы для женщин из дома по семейным обстоятельствам Подробнее

29 января 11:18

Глава Минприроды уволил замглавы Росгеологии Горринга после скандального видео в соцсетях

Чиновник угрожал расправой участнику онлайн-игры, а также рассказал зрителям о сексуальных отношениях с сотрудницами Подробнее

29 января 06:26

Минюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителями

Правосудие будет учитывать обстоятельства непреодолимой силы, которые могут помешать соблюсти закон Подробнее

28 января 15:36

Алтайский губернатор отчитал чиновницу, упрекнувшую учителей в нежелании работать за 9 тыс. рублей