Глава Карачаево-Черкесии прокомментировал арест сенатора Арашукова

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Объективную оценку действиям сенатора Рауфа Арашукова дадут следственные органы, считает глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

"Все необходимые процедуры при лишении неприкосновенности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова соблюдены членами Совета Федерации. Далее - работа следственных органов, которые проведут расследование и дадут объективную оценку", - привели слова Темрезова "Интерфаксу" в его пресс-службе.

Ранее ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который сказал, что ему не известно о наличии каких-либо вопросов к главе Карачаево-Черкесии в связи с арестом Рауфа Арашукова.

"Это вопрос к следственным органам", - сказал Д.Песков в четверг журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, касающийся доверия президента РФ к главе КЧР, Песков сказал: "Нет. Пока мне не известно о том, что такие вопросы возникают".

Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу. Также в этот день был задержан его отец Рауль Арашуков.

Сенатору предъявлено обвинение по трем статьям УК. В частности, он обвиняется в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля, а его отец подозревается в создании этого сообщества и мошенничестве. Арашуков арестован судом до 30 марта.

Рауль Арашуков с 1998 года возглавлял Ставропольскую региональную компанию по реализации газа - ООО "Ставропольрегионгаз". В 2010 году возглавил ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск", ответственную за поставки газа на территории Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкесской республики, республик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия - Алания. С декабря 2011 года - советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз".

32-летний Рауф Арашуков в 2002-2008 годах работал "Ставропольрегионгазе" - на должностях от техника отдела по развитию производства до начальника отдела имущественных отношений. В 2010-2011 годах - первый заместитель директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в КЧР.