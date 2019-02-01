Бывший замминистра юстиции Любимов стал заместителем руководителя аппарата правительства

Свою позицию Совершаева обосновала тем, что Петербург, по ее мнению, был столицей на 100 лет дольше Москвы Подробнее

Этот показатель достиг максимума за последние 12 лет Подробнее

Почти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется страна

Следствие посчитало, что Рауль Арашуков может уехать за границу или оказать давление на участников расследования Подробнее

Военные пробили протоку в скальном обвале на реке Бурее

31 января 18:15

Чуприков извинился за кражу картины Куинджи

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Путин оставил за Россией право защищать свободу вероисповедания на Украине

Президент сожалеет, что Константинополь вмешался в церковный раскол в соседнем государстве, инициаторы которого, "словно учились у безбожников прошлого века" Подробнее

31 января 16:40

Вывоз сухих отходов предложили сделать бесплатным для населения

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31 января 14:42

Роскомнадзор нашел нарушения у вещателя "Би-Би-Си" в России

Проверки начались после того, как у российского телеканала RT возникли проблемы в Великобритании Подробнее

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Власти РФ опровергли слухи об отправке военных в Венесуэлу

Ранее появились сообщения об отправке Москвой самолета с военнослужащими в южно-американскую страну Подробнее

31 января 12:16

В Госдуме предупредили о риске отключения России от мирового интернета