Бывший замминистра юстиции Любимов стал заместителем руководителя аппарата правительства

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев назначил Юрия Любимова заместителем руководителя аппарата правительства РФ Константина Чуйченко. Соответствующее распоряжение премьера опубликовано в пятницу на сайте правительства.
Накануне президент РФ Владимир Путин освободил от должности статс-секретаря - замминистра юстиции Юрия Любимова.
Любимов занимал должность заместителя министра юстиции РФ с августа 2009 года по июнь 2012 года. 30 июня 2012 года указом президента он был назначен на должность статс-секретаря - заместителя министра юстиции РФ.