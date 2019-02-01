Шизофреник со страстью к убийствам устроился терапевтом в больницу Челябинска

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Шизофреник с гомицидоманией (страсть к убийству) по поддельным документам устроился терапевтом в челябинскую больницу; его разоблачил врач-психиатр, узнавший своего бывшего пациента на одном из медицинских интернет-форумов.

32-летнего Бориса Кондрашина арестовали; его обвиняют в использовании поддельных документов и хранении наркотиков (в его квартире нашли 200 граммов марихуаны), сообщает в пятницу региональное управление СК.

Следственнный комитет отмечает, что в 2000 году мужчине было назначено принудительное лечение после совершения особо тяжкого преступления.

Шизофреник с 20-летним стажем

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Кондрашину диагностирована шизофрения, он более 20 лет состоит на учете у психиатра.

По данным источника, Кондрашин успел поработать врачом всего два месяца: он устроился в больницу №11 Ленинского района Челябинска 28 ноября 2018 и уже 14 января этого года был задержан.

"Кондрашин являлся активным пользователем различных медицинских форумов, участвуя в обсуждении различных тем. На одном из таких форумов его опознал врач-психиатр, лечивший пациента. Он направил обращение в прокуратуру о данном факте", - рассказал собеседник агентства.

Прокуратура выяснила, что Кондрашин предоставил в отдел кадров поддельный диплом о высшем медицинском образовании и поддельное удостоверение о повышении квалификации.

Тогда же выяснилось, что Кондрашин состоит на учете в Областной клинической специализированной психоневрологической больнице №1.

"Он страдает хроническим психическим расстройством. С 2012 года, после того, как был отпущен из больницы после принудительного лечения, он находится в группе активного диспансерного наблюдения психиатра", - пояснил собеседник агентства.

Между тем, на сайте Российского научного медицинского общества терапевтов до сих пор размещена карточка Кондрашина.

Особо тяжкое преступление

По данным местных СМИ, Кондрашин был отправлен на принудительное лечение из-за жестокого убийства одноклассника.

Газета "Челябинская неделя" в августе 2000 года писала, что 16-летний школьник Кондрашин из Челябинска увлекался темной магией и ставил опыты над животными. В мае 1998 года он пригласил к себе домой одноклассника, усыпил его с помощью укола, а затем "...расчленил труп, распилив позвонки ножовкой, вынул печень,... выжав кровь из сердца в серебряный бокал, сотворил заклинание и выпил".

По данным газеты, судебно-психиатрическая экспертиза признала Кондрашина страдающим "шизофренией в форме гомицидомании (стремление к убийству)". Суда отпрвил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.