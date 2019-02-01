Власти рассказали о врачебной практике челябинского терапевта-шизофреника

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Управление здравоохранения Челябинска проверит медицинские карты пациентов врача-шизофреника, работавшего по подложному диплому, сообщила журналистам начальник управления здравоохранения Наталья Горлова в пятницу.

"Он был принят врачом отделения медицинской профилактики 28 ноября 2018 года в больницу №11. Должен был проводить беседы с людьми о вреде курения, алкоголя и других вредных привычках, давать рекомендации по здоровому образу жизни", - сказала Горлова.

По ее сведению, никакой иной деятельностью мужчина в больнице не занимался.

Сейчас администрация больницы изучает медицинские карты его пациентов, записи в них и рекомендации. "Если будут обнаружены какие-то неадекватные советы, мы будем приглашать людей и беседовать", - отметила глава управления.

По ее сведениям, при трудоустройстве лжеврач предоставил все требуемые законодательством документы, кроме трудовой книжки.

"Он пояснил, что трудовая книжка утеряна, отдел кадров завел ему новую. Главный врач больницы распорядился проверить подлинность документов об образовании. Когда пришел ответ, что такие документы не выдавались, злоумышленник был незамедлительно уволен", - добавила Горлова.

На мужчину, проходившего принудительное лечение у психиатра и работавшего по поддельному диплому врачом-терапевтом, возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 (хранение наркотических средств) и ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

По версии следствия, в ноябре 2018 года обвиняемый при трудоустройстве в лечебное учреждение на должность врача-терапевта предоставил поддельный диплом о получении высшего образования. Также в квартире мужчины было найдено более 200 г марихуаны.

До этого, по данным СМИ, мужчина проходил принудительное лечение после совершения убийства.

Как сообщал агентству "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией, лжеврач являлся активным пользователем различных медицинских форумов, участвуя в обсуждении различных тем. На одном из таких форумов его опознал врач-психиатр, лечивший пациента. Он и направил обращение в прокуратуру о данном факте.