Скончался диктор Центрального телевидения Евгений Суслов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Диктор Центрального телевидения, ведущий программы "Время", Евгений Суслов скончался в пятницу в возрасте 81 года, сообщила диктор и телеведущая Алла Данько.

"Сегодня умер Евгений Суслов - диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР. Скорбим", - написала она на своей странице в фейсбуке.

Суслов родился 10 октября 1937 года. В 1962 году он начал работать диктором на Центральном телевидении. Суслов в том числе вел трансляции военных парадов, праздничных демонстраций и других мероприятий. Он проработал на телевидении более 30 лет.