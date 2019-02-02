Что случилось этой ночью: суббота, 2 февраля

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Скончался диктор Центрального телевидения Евгений Суслов. Ведущий программы "Время" умер на 82-ом году жизни.

- Игумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктом. По словам врачей, госпитализация старца Ефрема продлится неопределенно долгое время, что не позволит ему присутствовать на мероприятии.

- Минэнерго США запретит своим ученым участвовать в спонсируемых РФ, Ираном, КНР и КНДР программах. Талантливые кадры также не смогут ездить по приглашению на профильные мероприятия в эти страны и обмениваться опытом с коллегами.

- В США освободили задержанную российскую актрису Ирину Усок. Суд постановил отпустить актрису до следующего слушания, которое состоится 20 марта. Россиянка Ирина Усок была задержана 18 января 2019 года в международном аэропорту имени Кеннеди, после чего ей предъявили обвинения в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца.