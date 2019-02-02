Источник в Кремле сообщил о планах Путина посетить предприятия ОПК

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин планирует посетить предприятия ОПК, где разрабатываются новейшие виды вооружения, а также военные части, куда они поставляются, сообщил источник в Кремле.

Ранее президент обсудил, в частности, эту тему с главой МИД Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Как пояснил источник, президент намерен "посмотреть, как производится "Сармат", гиперзвуковое оружие, "Посейдон" и так далее.

По словам источника, "президент намерен поехать в войска, где многие системы уже встали на вооружение, а кроме того, на конкретные предприятия оборонно-промышленного комплекса, где это все производится".