В аварии автобуса под Калугой пострадали 20 детей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Двадцать детей пострадали в аварии автобуса в Калужской области, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в ГИБДД России.

В 09:15 на 128-м километре автодороги Калуга - Вязьма автобус "МАН" опрокинулся в правый по ходу движения кювет, сказали в ведомстве.

"В результате ДТП предварительно пострадали 20 несовершеннолетних", - добавили в ГИБДД.

По данным источника "Интерфакса", один из пострадавших в аварии скончался.

"Предварительно, по докладу с места бригады скорой помощи, один пострадавший без признаков жизни. Возможно, это водитель автобуса, личность пока не установлена", - сказал источник.

По данным ГИБДД, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, следовал из населенного пункта Ярцево в Калугу и перевозил 47 пассажиров, 31 из которых несовершеннолетние. Дети следовали на соревнования.

В свою очередь, пресс-служба МЧС РФ сообщает о 21 пострадавшем.

"В 10:00 3 февраля на 37-м км автомобильной дороги регионального значения в Бабынинском районе, вблизи населенного пункта Извеково произошло опрокидывание на бок пассажирского автобуса. Предварительно в автобусе находились 47 человек, из них 31 ребенок. По уточненным данным, пострадали 21 человек, в том числе 20 детей", - сказали в пресс-службе.