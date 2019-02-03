Минздрав Калужской области сообщил о госпитализации 31 человека после ДТП

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - По уточненным данным, в больницы Калужской области госпитализирован 31 человек после ДТП с автобусом, сообщил "Интерфаксу" министр здравоохранения региона Константин Баранов.

"На данный момент госпитализирован 31 человек", - сказал он.

"Часть пострадавших госпитализирована в ЦРБ Юхновского района, но основная нагрузка приходится на областную больницу", - отметил министр.

Как сообщили "Интерфаксу" в областной больнице, в детское отделение доставлены 13 детей, во взрослое - 5 человек.

Тяжелую травму получила только одна девочка, доставленная в Калужскую областную детскую больницу, у остальных 12 в основном синяки и ссадины, сообщил "Интерфаксу" главврач Виктор Михайлов.

Он подчеркнул, что угрозы жизням всех 13 детей ничто не угрожает. "Угрозы жизни детей нет, в оперативном лечении дети не нуждаются", - сказал Михайлов.

По словам главврача, всех детей обогрели, накормили обедом, помогли связаться с родственниками. "Мы готовы выписать троих детей из больницы, но только если приедут их родители", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Калужской области погибли семь человек.

Авария произошла в воскресенье утром на 128-м километре автодороги "Калуга - Вязьма" в Калужской области. Автобус "МАН" опрокинулся в правый по ходу движения кювет. По данным ГИБДД, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. В нем находились 48 человек, в том числе 33 ребенка, сообщили в МЧС.

Водитель попавшего в ДТП автобуса задержан, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного ГУ МВД. В отношении него возбуждено уголовное дело.