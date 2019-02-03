У попавшего в ДТП под Калугой автобуса не исключили наличие поддельного техосмотра

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Автобус, перевернувшийся под Калугой, мог проходить техосмотр лишь номинально, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

"Автобус произведен в 1995 году. По действующему законодательству он должен был регулярно проходить техосмотр и соответствующее обслуживание. Однако последний техосмотр по неустановленной причине проводился в одном из регионов юга России, несмотря на смоленскую регистрацию автобуса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе расследования предстоит установить, проводился ли техосмотр на самом деле "либо был выполнен лишь номинально на бумаге, без физического осмотра при помощи техсредств".

Между тем, как сообщил агентству осведомленный источник, водитель автобуса, перевернувшегося в Калужской области, по предварительным данным, был трезв. "На данный момент предварительная проверка не выявила признаков алкоголя в организме водителя", - сказал он.

По его словам, водителю еще предстоит пройти медицинское освидетельствование.

Ранее "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, что водитель попавшего в ДТП автобуса задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По последним данным, в результате аварии автобуса семь человек погибли, 31 госпитализированы.

Авария произошла в воскресенье утром на 128-м километре автодороги "Калуга - Вязьма" в Калужской области. Автобус "МАН" опрокинулся в правый по ходу движения кювет. По данным ГИБДД, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. В нем находились 48 человек, в том числе 33 ребенка, сообщили в МЧС.