Генпрокуратура уточнит причину гибели группы Дятлова без возобновления расследования

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Генеральной прокуратуре РФ опровергли сообщения ряда СМИ о том, что прокуроры якобы возобновили расследование уголовного дела по факту гибели в 1959 году на Северном Урале так называемой "группы Дятлова".

"Прозвучало много новостей о том, что прокуратура инициировала якобы возобновление расследование уголовного дела, которое было возбуждено сразу после того, как об этой трагедии стало известно, и сейчас это расследование якобы опять началось. Это не так", - сказал официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале "Эфир" во вторник.

По его словам, были обращения коллег из прессы, в частности от "Комсомольской правды", после чего в сентябре 2018 года прокуратура Свердловской области начала общенадзорную проверку по факту гибели туристической группы Дятлова.

Как подчеркнул Куренной, "прокуроры Свердловской области не проводят никакого дополнительного расследования".

"Кстати, в постановлении о прекращении уголовного дела от 1959 года был исключен любой криминальный след в этой трагедии. А вот для родственников погибших формулировки "непреодолимая стихийная сила" действительно маловато, и ровно поэтому родственники хотят знать, что же именно произошло с теми ребятами, которые погибли на "перевале Дятлова", и имеют на это полное право", - отметил представитель надзорного ведомства.

По его словам, прокуроры намерены установить точные причины гибели туристов для того, чтобы эта трагедия больше не повторилась. Именно поэтому для получения дополнительной информации, которая может повлиять на выводы проводимой проверки, в наступающем марте будут привлечены специалисты по геодезии, метеорологии.

"Уже на данный момент эти специалисты используют совершенно новые технологии, и они смогут вывести реальную картину природных явлений в этой местности и именно в этот промежуток года, когда природные условия максимально похожи", - добавил Куренной.

Гибель группы Дятлова

В ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале загадочным образом погибла группа из девяти туристов, состоящая из двух девушек и семи молодых людей, в том числе руководителя группы Игоря Дятлова.

Все туристы, кроме одного из участников Семена Золотарёва, были студентами или выпускниками Уральского политехнического института.

Запланированный 300-километровый лыжный поход относился к высшей категории сложности. Туристам предстояло восхождение на две вершины: Ойка-Чакур и Отортен (в переводе с языка коренного населения - манси - название означает "не ходи туда").

Поиски туристов начались только 16 февраля. Спасатели наткнулись на перевале на разрезанную и порванную палатку. Затем на склоне и в лесу у подножия горы были найдены тела туристов, некоторые из них полураздетые. Кто-то из туристов погиб от холода, кто-то - от серьезных травм.

С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не объясняла произошедшее. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.

1 февраля 2019 года официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что в настоящее время правоохранительные органы "перешли к ключевой стадии - установлению реальной причины смерти туристов". "И мы из 75 версий намерены проверить как наиболее вероятные, три, и все они так или иначе связаны с природными явлениями", - сказал Куренной на видеоканале "Эфир". По его словам, наиболее вероятной версией загадочной гибели группы туристов являются природные условия, криминал исключен.

В марте планируется вылет на место трагедии группы прокуроров, которые намерены установить точное месторасположение палатки, уклон горы, глубину снега и прочие детали.