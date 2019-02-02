Новый архивный документ о гибели группы Дятлова представили в Екатеринбурге

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Исследователь Олег Архипов представил на ежегодной конференции, посвященной гибели группы Дятлова, архивный документ, который, по его мнению, может указывать на фальсификацию уголовного дела по факту трагедии, передает корреспондент агентства "Интерфакса".

В частности, представлена записка Василия Темпалова, являвшегося тогда прокурором Ивделя, следователю Коротаеву о том, что он выезжает для расследования дела о гибели группы в Свердловск. Записка датирована 15 февраля 1959 года, тогда как о гибели туристов стало известно позже.

"Это говорит о том, что трупы были найдены заранее, еще до официальных поисков. О том, чтобы данное уголовное дело проводилось, чтобы "легализовать" найденные трупы", - высказал Архипов свое мнение журналистов.

На конференции он уточнил, что этот и другие документы он получил из архива семьи Коротаева. Подлинность записки подтвердила почерковедческая экспертиза.

Во время конференции также прозвучали мнения, что дата 15 февраля могла быть поставлена по ошибке.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что наиболее вероятной версией загадочной гибели группы туристов являются природные условия, криминал исключен.