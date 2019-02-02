Новый архивный документ о гибели группы Дятлова представили в Екатеринбурге

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Исследователь Олег Архипов представил на ежегодной конференции, посвященной гибели группы Дятлова, архивный документ, который, по его мнению, может указывать на фальсификацию уголовного дела по факту трагедии, передает корреспондент агентства "Интерфакса".
В частности, представлена записка Василия Темпалова, являвшегося тогда прокурором Ивделя, следователю Коротаеву о том, что он выезжает для расследования дела о гибели группы в Свердловск. Записка датирована 15 февраля 1959 года, тогда как о гибели туристов стало известно позже.
"Это говорит о том, что трупы были найдены заранее, еще до официальных поисков. О том, чтобы данное уголовное дело проводилось, чтобы "легализовать" найденные трупы", - высказал Архипов свое мнение журналистов.
На конференции он уточнил, что этот и другие документы он получил из архива семьи Коротаева. Подлинность записки подтвердила почерковедческая экспертиза.
Во время конференции также прозвучали мнения, что дата 15 февраля могла быть поставлена по ошибке.
Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что наиболее вероятной версией загадочной гибели группы туристов являются природные условия, криминал исключен.
Гибель группы Дятлова
В ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале загадочным образом погибла группа из девяти туристов, состоящая из двух девушек и семи молодых людей, в том числе руководителя группы Игоря Дятлова.
Все туристы, кроме одного из участников Семена Золотарёва, были студентами или выпускниками Уральского политехнического института.
Запланированный 300-километровый лыжный поход относилась к высшей категории сложности, во время него туристам предстояло восхождение на две вершины: Ойка-Чакур и Отортен (в переводе с языка манси - коренного населения этой местности - название переводится как "не ходи туда").
Поиски туристов начались только 16 февраля. Спасатели наткнулись на перевале на разрезанную и порванную палатку. Затем на склоне и в лесу у подножия горы были найдены тела туристов, некоторые из них полураздетые. Кто-то из туристов погиб от холода, кто-то - от серьезных травм.
С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не объясняла произошедшее. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.