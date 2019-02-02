Главные новости
В РоссииПутин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракетВ РоссииПутин поручил МИД и Минобороны не инициировать новые переговоры по теме разоруженияВ РоссииОНК попросила полицию выяснить, откуда у похитителя картины Куинджи взялись синяки
В России

Новый архивный документ о гибели группы Дятлова представили в Екатеринбурге

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Исследователь Олег Архипов представил на ежегодной конференции, посвященной гибели группы Дятлова, архивный документ, который, по его мнению, может указывать на фальсификацию уголовного дела по факту трагедии, передает корреспондент агентства "Интерфакса".

В РоссииГенпрокуратура назвала вероятную причину гибели группы Дятлова в 1959 годуГенпрокуратура назвала вероятную причину гибели группы Дятлова в 1959 годуЧитать подробнее

В частности, представлена записка Василия Темпалова, являвшегося тогда прокурором Ивделя, следователю Коротаеву о том, что он выезжает для расследования дела о гибели группы в Свердловск. Записка датирована 15 февраля 1959 года, тогда как о гибели туристов стало известно позже.

"Это говорит о том, что трупы были найдены заранее, еще до официальных поисков. О том, чтобы данное уголовное дело проводилось, чтобы "легализовать" найденные трупы", - высказал Архипов свое мнение журналистов.

На конференции он уточнил, что этот и другие документы он получил из архива семьи Коротаева. Подлинность записки подтвердила почерковедческая экспертиза.

Во время конференции также прозвучали мнения, что дата 15 февраля могла быть поставлена по ошибке.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что наиболее вероятной версией загадочной гибели группы туристов являются природные условия, криминал исключен.

Гибель группы Дятлова

В ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале загадочным образом погибла группа из девяти туристов, состоящая из двух девушек и семи молодых людей, в том числе руководителя группы Игоря Дятлова.

Все туристы, кроме одного из участников Семена Золотарёва, были студентами или выпускниками Уральского политехнического института.

Запланированный 300-километровый лыжный поход относилась к высшей категории сложности, во время него туристам предстояло восхождение на две вершины: Ойка-Чакур и Отортен (в переводе с языка манси - коренного населения этой местности - название переводится как "не ходи туда").

Поиски туристов начались только 16 февраля. Спасатели наткнулись на перевале на разрезанную и порванную палатку. Затем на склоне и в лесу у подножия горы были найдены тела туристов, некоторые из них полураздетые. Кто-то из туристов погиб от холода, кто-то - от серьезных травм.

С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не объясняла произошедшее. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Игорь Дятлов, перевал Дятлова

Новости по теме

В России
Путин поручил МИД и Минобороны не инициировать новые переговоры по теме разоруженияПутин поручил МИД и Минобороны не инициировать новые переговоры по теме разоружения
По словам президента, надо подождать пока до них "созреют партнеры"Подробнее
 Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракетПутин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракет
Президент рассказал о зеркальном ответе на выход США из договора о ракетахПодробнее
 ОНК попросила полицию выяснить, откуда у похитителя картины Куинджи взялись синякиОНК попросила полицию выяснить, откуда у похитителя картины Куинджи взялись синяки
Сам подозреваемый утверждает, что он упалПодробнее
 Скончался диктор Центрального телевидения Евгений СусловСкончался диктор Центрального телевидения Евгений Суслов
Суслов начал работать диктором в 1962 году и проработал на телевидении более 30 летПодробнее
Топ-менеджер "Ессентукигоргаза" Кятов арестован по делу Арашуковых о хищении газаТоп-менеджер "Ессентукигоргаза" Кятов арестован по делу Арашуковых о хищении газа
Ранее шестой фигурант дела не признал свою вину в суде, подчеркнув, что он сам явился к следователюПодробнее
 В деле Арашуковых появился седьмой подозреваемыйВ деле Арашуковых появился седьмой подозреваемый
Суд в пятницу по ходатайству следствия рассмотрит вопрос об аресте топ-менеджера "Ессентукигоргаза" Алана КятоваПодробнее
 Песков призвал не спешить с выводами о сбоях в управлении "Газпромом" из-за дела АрашуковыхПесков призвал не спешить с выводами о сбоях в управлении "Газпромом" из-за дела Арашуковых
В Кремле призвали дождаться решения судаПодробнее
 Генпрокуратура назвала вероятную причину гибели группы Дятлова в 1959 годуГенпрокуратура назвала вероятную причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Из 75 вариантов отобрали три основные версии - лавина, снежная доска или ураганПодробнее
 Из Третьяковки уволили смотрителя, при котором украли картину КуинджиИз Третьяковки уволили смотрителя, при котором украли картину Куинджи
Руководство музея заявило, что сотрудница не выполнила свои служебные обязанности, поскольку "была в оцепенении"Подробнее
 Военные пробили протоку в скальном обвале на реке БурееВоенные пробили протоку в скальном обвале на реке Бурее
Подрывные работы потребовали 200 тонн тротилаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 февраля6 фото
01 февраля
Фотохроника 1 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракетВ РоссииПутин поручил МИД и Минобороны не инициировать новые переговоры по теме разоруженияВ РоссииОНК попросила полицию выяснить, откуда у похитителя картины Куинджи взялись синякиВ РоссииСкончался диктор Центрального телевидения Евгений СусловВ миреМинэнерго США запретило своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программахВ миреИгумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктом

Новый архивный документ о гибели группы Дятлова представили в Екатеринбурге

Македония подпишет 6 февраля протокол с НАТО о присоединении к альянсу

Путин поручил МИД и Минобороны не инициировать новые переговоры по теме разоружения

Путин поручил МИД и Минобороны не инициировать новые переговоры по теме разоруженияПо словам президента, надо подождать пока до них "созреют партнеры" Подробнее

Лавров обвинил США в нарушении Договора о нераспространении

Путин поддержал идею начать работы по "приземлению" "Калибров"

С соответствующими предложениями в ответ на выход США из ДРСМД обратился Шойгу Подробнее

Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракет

Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракетПрезидент рассказал о зеркальном ответе на выход США из договора о ракетах Подробнее

"Зенит" внес Кокорина в заявку для участия в плей-офф Лиги Европы УЕФА

Володин заявил, что выход США из ДРСМД сделал мишенью Европу

"Гоголь-центр" покажет постановки по сценариям Серебренникова и современника Шекспира

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');