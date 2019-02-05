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"Джихад-мобиль" и другие трофеи саперов из Сирии провезут по России

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Более 40 обезвреженных экспонатов: различных самодельных взрывных устройств, гранат, мин, фугасов и многие другие предметы, с которыми российские саперы столкнулись при выполнении задач в Сирии, разместят в одном из вагонов специального поезда, который отправится по России в рамках военно-патриотической акции "Сирийский перелом", сообщает во вторник Минобороны.

"Особо ценные трофеи займут три железнодорожные платформы, на которых разместят разминированный в районе Дей-эз-Зор "джихад-мобиль", а также обнаруженный и разминированный при отступлении боевиками самоходный бойковый минный трал Aardvark JSFU и тоннельную машину XCMG", - отмечается в пресс-релизе.

Представленная инженерными войсками экспозиция получена в ходе выполнения задач в период с апреля 2016 года по ноябрь 2017 года на территории архитектурно-исторического комплекса и жилой зоны города Пальмира, в городах Алеппо и Дейр-эз-Зор, где российские саперы расчистили более 6500 гектаров территории, 1410 км дорог, 12,6 км железнодорожных путей, 17138 зданий, обнаружили и обезвредили более 100 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 30 700 самодельных взрывных устройств, информирует военное ведомство.

Сейчас выставка военных трофеев, захваченных у боевиков в Сирии, размещена в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил "Патриот".

Поезд военно-патриотической акции "Сирийский перелом" посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока и в обратном направлении, всего 61 населенный пункт. В каждом городе поезд будет делать обязательную остановку на несколько часов, и все желающие смогут ознакомиться с экспозицией.

Планируется, что специальный поезд преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву до празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Теги: Россия, Сирия
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