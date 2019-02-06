Путин попросил Думу ускорить принятие закона об электронной торговле лекарствами

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев ускорить принятие законопроекта об электронной торговле лекарствами.

"Сейчас в Государственной думе в первом чтении, по-моему, уже прошел законопроект об электронной торговле медицинскими препаратами, которые можно приобретать без рецепта. Попросим депутатов - я вижу, здесь тоже депутаты есть - чтобы они ускорили принятие этого законопроекта", - сказал Путин на заседании пленарной сессии форума "Деловой России" в Москве в среду.

Президент отметил, что после принятия документа нужно будет оценить, как он работает на практике.

Параллельно, по словам главы государства, нужно создавать систему обмена информацией между лечебными заведениями, аптеками и врачом. Такое взаимодействие в дальнейшем может позволить продавать дистанционно не только безрецептурные лекарства, но и препараты по рецепту.

"Пока такой системы нет. Как только она будет сделана - вопрос, конечно, в том, чтобы делать это, а не сидеть на месте - то тогда можно будет запустить эту вторую часть (дистанционную продажу рецептурных препаратов - ИФ)", - сказал Путин.