Рябков заявил, что Россия ждет конкретных предложений Трампа по договору взамен ДРСМД

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Россия будет ожидать конкретизации предложений от президента США Дональда Трампа о заключении нового договора взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, конечно, видели в заявлении президента Трампа отсылку к возможности заключения нового договора, который может быть подписан "в красивой комнате", и этот договор должен включать в качестве участников другие страны. Мы с интересом будем ждать конкретизации этого предложения в виде положенных на бумагу или изложенных иным образом элементов повестки дня такого рода переговоров - в виде концептуальных схем", - сказал Рябков в четверг на пресс-конференции в Москве.

По его словам, "каждые переговоры, особенно, многосторонние, по столь сложным темам, не могут не начинаться с обсуждения охвата и параметров будущего соглашения, пока мы не насытим материю будущей договоренности конкретикой".

"Мы должны, по крайней мере, очертить рамки - что попадет в сферу охвата, а что останется вовне", - сказал Рябков.

"Когда американские коллеги дозреют до того, чтобы нам что-то подобное передать в практическом плане, мы, конечно же, с интересом, и я надеюсь, в позитивном ключе это рассмотрим. Пока мы ничего не видели, кроме предложения заключить такой договор "в красивой комнате". Это предложение мы, разумеется, приветствуем", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Рябков сообщил, что Россия на разных этапах развития ситуации вокруг ДРСМД неоднократно предлагала придать действующему договору более широкий характер, многосторонний и универсальный.

"Соответствующие идеи нами выдвигались и в какой-то момент они были поддержаны США - в основном, в первой половине 2000-х годов. Но мы, к сожалению, убедились, что государства, которые имеют значительную часть своего ракетного потенциала именно в сегменте дальности, которая запрещена ДРСМД, не очень позитивно, не очень заинтересовано воспринимали и, я так понимаю, продолжают воспринимать такого рода предложения", - сказал Рябков.

Он напомнил, что Трамп 20 октября 2018 года, находясь в поездке по стране, публично заявил о намерении США выйти из договора, а затем его помощник по национальной безопасности Джон Болтон, приехав в Москву, излагал российской стороне логику американской позиции, причины по которым было принято решение о выходе из ДРСМД. "В высказываниях американских официальных лиц и тогда, и впоследствии присутствовала ссылка на тревожащий США потенциал в этой области, которым располагают другие государства", - сказал Рябков.

ДРСМД на паузе

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

Между тем Трамп выразил надежду на то, что ему удастся заключить с Россией новое соглашение взамен ДРСМД.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.