Сенатор Арашуков заявил в суде, что знал о планирующемся задержании

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Арестованный по делу об убийствах и участии в преступном сообществе сенатор Рауф Арашуков заявил в Мосгорсуде, что знал о планирующихся в его отношении следственных действиях, передает корреспондент "Интерфакса".

"Я за три дня уже был в курсе, что они там будут проводить. Если бы я хотел убежать, у меня было для этого время. За все их спецоперации - задержание и прочее я знал еще в воскресенье", - заявил Арашуков в Мосгорсуде, где рассматриваются жалобы защиты на арест сенатора.

Сенатор выступал в суде на русском языке, хотя при задержании утверждал, что плохо владеет им и требовал себе переводчика.

Рауф Арашуков возмутился, что в СИЗО "Лефортово" его поселили с осужденным за терроризм. "Я оказался в камере с уже осужденным на 18 лет по 205-й статье - по терроризму. С террористом поселили. Действующего члена Совета Федерации! Где такое возможно, что происходит вообще?", - сказал Арашуков на заседании.

По словам сенатора, в "Лефортово" он до сих пор не получил ни одной передачи и ему так и не удалось встретиться с адвокатами.

Кроме того, Арашуков пожаловался на условия содержания в карантине "Лефортово". "Я, конечно, не видел, но как рассказывали (...) Это больше похоже на карцер, а не на карантин", - сказал сенатор.

Дело Арашуковых

Сенатору Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ОПС), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Согласно фабуле дела, Рауф Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.

Рауль Арашуков, занимающий должность советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз", подозревается в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Отец и сын Арашуковы арестованы до 30 марта.

Также под стражу отправлены двоюродный брат Рауфа Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов. Их подозревают мошенничестве и участии в преступном сообществе.