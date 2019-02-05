В СКР заявили, что Бастрыкин не был лично знаком с семьей Арашуковых

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко опровергла данные некоторых СМИ об отдыхе главы ведомства Александра Бастрыкина в гостях у семьи Арашуковых.

"В связи с распространяющейся в СМИ и социальных сетях информацией об отдыхе председателя СК РФ Бастрыкина в Карачаево-Черкесской республике и якобы личном знакомстве с семьей Арашуковых заявляю, что он никогда не был лично знаком с членами этой семьи", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

Она отметила, что единственная встреча Бастрыкина с сенатором Рауфом Арашуковым состоялась в Совете Федерации при задержании последнего.

"Во время отдыха летом 2018 года Бастрыкин по рекомендации коллег останавливался со своей семьей на два дня в гостинице "Адиюх-Пэлас" за собственные денежные средства, о чем имеются подтверждающие документы", - сказала Петренко.

По ее словам, об этой поездке глава СК рассказал на своей странице в одной из социальных сетей, "разместив соответствующие фотографии".

"Другие распространяемые в сети интернет фотографии председателя СК Бастрыкина вместе с сенатором Рауфом Арашуковым являются грубым фотомонтажом", - подчеркнула представитель ведомства.

Она отметила, что информация о пребывании Бастрыкина в доме Арашуковых стала появляться "именно после задержания членов преступной группы следователями СК России".

"Необходимо отметить, что именно во время пребывания председателя СК летом 2018 года на Северном Кавказе ему были переданы заявления от родственников убитых Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, после чего уголовные дела были изучены в Москве и по решению председателя переданы в производство ГСУ СК России", - сказала Петренко.

Дело против Арашуковых

Рауль Арашуков, занимающий должность советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз", подозревается в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Его сыну Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ОПС), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Согласно фабуле дела, Рауф Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.

Рауль и Рауф Арашуковы арестованы до 30 марта.