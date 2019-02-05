Ушел в отставку глава Хабезского района КЧР, где находится имение Арашуковых

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Уволился глава администрации Хабезского района Карачаево-Черкесской Республики Беслан Байчоров, сообщил во вторник агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Глава администрации района Беслан Байчоров написал заявление по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем в районной администрации вопрос кадровых изменений не комментируют. Агентство "Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

В административном центре Хабезского района Карачаево-Черкесии в ауле Хабез расположено "родовое имение" семьи Арашуковых. Отец и сын Арашуковы родом из этого селения.

Дело против Арашуковых

Рауль Арашуков, занимающий должность советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз", подозревается в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Его сыну Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ОПС), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Согласно фабуле дела, Рауф Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.

Рауль и Рауф Арашуковы арестованы до 30 марта.

Другие фигуранты

В рамках дела Арашуковых также арестованы заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора - ИФ) и гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и особо крупное мошенничество.

1 февраля Басманный суд отправил в СИЗО седьмого фигуранта дела - исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз", директора филиала ООО "Газпром Ставрополь" в городе Ессентуки Алана Кятова, подозреваемого в причастности к многомиллиардному хищению газа. Он также отвергает все обвинения в свой адрес.