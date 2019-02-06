Два топ-менеджера дочерних структур "Газпрома" объявлены в розыск по делу Арашуковых

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Следствие по делу о хищении 30 млрд рублей у акционерного общества "Газпром", в котором, в том числе, обвиняются сенатор Рауф Арашуков и его отец, объявило в розыск еще двух представителей структур этой компании, сообщила в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Это и.о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО "Газпром межрегион Ставрополь" в Невинномысске Умар Калмыков, рассказала она.

❗По делу о хищении газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей объявлены в розыск:



- Уали Евгамуков, и.о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис";

- Умар Калмыков, исполнительный директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в г.Невинномысске pic.twitter.com/H1gmMcriRK — Следственный комитет (@sledcom_rf) 6 февраля 2019 г.

Дело Арашуковых

Рауль Арашуков, занимающий должность советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз", подозревается в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Его сыну Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ОПС), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Согласно фабуле дела, Рауф Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.

Рауль и Рауф Арашуковы арестованы до 30 марта.

Также арестованы брат Рауфа Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов. Их подозревают мошенничестве и участии в преступном сообществе.