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Топ-менеджер "Ессентукигоргаза" Кятов арестован по делу Арашуковых о хищении газа

Ранее шестой фигурант дела не признал свою вину в суде, подчеркнув, что он сам явился к следователю

Топ-менеджер "Ессентукигоргаза" Кятов арестован по делу Арашуковых о хищении газа
Архивное фото
Фото: ТАСС, Виктор Погонцев

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал арест исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз", директора филиала ООО "Газпром Ставрополь" в городе Ессентуки Алана Кятова, подозреваемого в причастности к многомиллиардному хищению газа.

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Согласно решению, которое огласила судья Наталья Дударь, Кятов отправлен в СИЗО до 31 марта.

Он стал седьмым фигурантом громкого уголовного дела советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова - отца сенатора Рауфа Арашукова, арестованных ранее по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд рублей.

Кятов подозревается в участии в преступном сообществе (ч.3 ст.210 УК РФ) и в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Принимая решение, суд согласился с доводами следствия о невозможности избрания Кятову более мягкой меры пресечения, на чем настаивала защита. "Учитывая, что следствие в настоящее время продолжает сбор доказательств по делу, в том числе и в отношении Кятова, суд прислушивается к доводам зашиты, но не считает их безусловными", - огласила судья.

Также в постановлении отмечается, что следствие обоснованно подозревает задержанного в причастности к инкриминируемым преступлениям.

После заседания адвокат Кятова отказался от каких-либо комментариев.

Ранее в ходе заседания Кятов отказался признать свою причастность к многомиллиардному хищению газа. "Я сам добровольно явился в следственный орган. Я знал, что меня хотят обвинить, но если бы чувствовал, что замешан в этих преступлениях, я бы не приехал и скрылся", - сказал он.

Дело Арашуковых

Басманный суд Москвы 30 января заключил Рауфа Арашукова в СИЗО до 30 марта. Ранее в тот же день он был задержан в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу.

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ОПС), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Свою вину он не признает.

Согласно фабуле дела, Рауф Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей. Арашукову-старшему инкриминируется создание ОПС и особо крупное мошенничество. Он также был задержан и арестован 31 января с санкции Басманного суда.

В рамках дела Арашуковых также арестованы заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора) и гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и особо крупное мошенничество.

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Теги: Алан Кятов, Рауль Арашуков, Рауф Арашуков, Газпром

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