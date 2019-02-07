Мосгорсуд признал законным арест сенатора Арашукова

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд не отпустил из-под стражи члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, арестованного по делу об участии в преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда Москвы от 30 января, которым в отношении Арашукова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 марта 2019 года, оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Ранее в четверг Арашуков возмутился, что в СИЗО "Лефортово" его поселили водной камере с осужденным на 18 лет за терроризм. "С террористом поселили. Действующего члена Совета Федерации! Где такое возможно, что происходит вообще?", - сказал Арашуков на заседании суда.

Защита сенатора просила Мосгорсуд отменить постановление суда первой инстанции и перевести его под домашний арест, под которым он мог бы находиться в столичном регионе.

По словам адвоката Евгения Устина, Арашуков - многодетный отец, имеет на иждивении трех детей, в том числе малолетних, положительно характеризуется по месту жительства.

Защитник Сергей Шишов, обращаясь к суду, заявил о грубом нарушении прав его подзащитного. Так, с момента помещения сенатора в следственный изолятор "Лефортово" адвокаты до сих пор не смогли с ним встретиться, отметил он.

Адвокат Анна Ставицкая заявила о необоснованности подозрения Арашукова в совершении тех преступлений, по которым ему предъявлено обвинение. В частности, пояснила адвокат, по эпизоду с убийством зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесии Аслана Жукова проходящему сейчас свидетелем и написавшем явку с повинной по делу сенатора Расула Аджиева в 2012 году уже был вынесен оправдательный приговор.

"Защита еще будет устанавливать, почему он начал давать признательные показания", - добавила Ставицкая.

Сам сенатор поддержал адвокатов. Обращаясь к суду, он заявил о своей невиновности, а предъявленное ему обвинение назвал "фейковым". "Ничего я не признаю. Никого я не заказывал и ничего не организовывал. Это все фейковые, собранные обвинения в мой адрес. Я готов идти на детектор лжи и защищаться любыми законными путями", - сказал Арашуков.

Следователь и прокурор возражали против удовлетворения жалоб защиты. По словам следователя, избранная сенатору меру пресечения необходима и обоснована, поскольку расследование находится на начальной стадии.

Уголовное дело

Сенатору предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Арашуков был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятии его под стражу.

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем Арашуковым. Последний также был задержан и арестован, ему инкриминируется создание ОПС и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет украло его более чем на 30 млрд рублей.

Сенатор Арашуков не признает вину и через адвокатов заявлял, что считает свое дело "политическим заказом".