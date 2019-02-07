В управлении СК по Карачаево-Черкесии началась проверка в связи с делом Арашуковых

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России начал проверку в отношении руководства и сотрудников Карачаево-Черкесского и других управлений ведомства в СКФО в связи с делом Арашуковых, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

Служебная проверка проводится в отношении первого заместителя руководителя управления СК по КЧР Казбека Булатова и заместителя руководителя Арсена Езаова. Накануне Булатов подал рапорт об освобождении от должности; в СК пояснили, что на этот момент он исполнял обязанности руководителя управления.

Оба начальника, а также ряд других сотрудников подразделений Следственного комитета Северо-Кавказского федерального округа вызваны в Москву. С ними проводятся следственные действия в рамках дела Рауфа и Рауля Арашуковых, сообщают в СК.

Дело Арашуковых

Сенатору Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ОПС), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Согласно фабуле дела, Рауф Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.

Рауль Арашуков, занимающий должность советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз", подозревается в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Отец и сын Арашуковы арестованы до 30 марта.

Также под стражу отправлены двоюродный брат Рауфа Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов. Их подозревают мошенничестве и участии в преступном сообществе.