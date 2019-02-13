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В России

ВС РФ запретил АСВ продавать банки на закрытых торгах

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Продажа кредитных организаций в рамках дел о банкротстве должна происходить на открытых торгах, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ по делу банка "Пойдем!"

Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ объяснила причины, по которым отправила на новое разбирательство в Арбитражный суд Москвы спор между кредиторами обанкротившегося Пробизнесбанка и его конкурсного управляющего - Агентства по страхованию вкладов. Эти кредиторы сочли, что ликвидный актив группы Пробизнесбанка, у которого в 2015 году была отозвана лицензия, - банк "Пойдем!" - достался по заниженной цене лицам, связанным с АСВ. А торги прикрывали передачу банка этим лицам.

Торги проводились в закрытой форме, в ходе них цена снизилась вдвое до 382 млн рублей, и в ноябре 2016 года банк за эту сумму был продан единственному участнику - Совкомбанку. Через два месяца он перепродал 75% акций купленного актива группе топ-менеджеров банка "Российский капитал", который на тот момент на 100% принадлежал АСВ, - Михаилу Березову, Владимиру Воейкову, Сергею Лукашу, Сергею Фролову и Ольге Бахтиной. Вскоре проданы были и оставшиеся 25%. Цена этих сделок неизвестна.

Залог конкуренции - открытость

Торги по продаже акций банка "Пойдем!" прошли в закрытом режиме, несмотря изначальное решение кредиторов провести их в открытой форме. Свое решение закрыть торги АСВ объясняло тем, что на продажу было выставлено 100% акций, а для их покупки необходимо предварительное согласие Банка России. ООО "Автоцентр" - один из кредиторов Пробизнесбанка - считал, что такое решение могло искусственно сократить число участников торгов, и, как следствие, негативно отразиться на цене продажи. По его мнению, другие потенциальные участники просто могли бы, как и Совкомбанк, представить соответствующее одобрение ЦБ.

В итоге мнение кредитора совпало с позицией ВС РФ. Его коллегия решила, что необходимость получения разрешения у ЦБ на покупку более 10% акций не является поводом для назначения закрытых торгов. В такой форме они проходят исключительно при продаже "ограниченно оборотоспособного имущества, право на приобретение которого имеется только у отдельной категории лиц". Но акции к нему не относятся и могут свободно переходить от одного лица к другому, указала коллегия.

Этот вывод эксперты называют "справедливым". "Проведение закрытых торгов существенно ограничивает права как кредиторов, которые не получают тех средств, на которые могли бы рассчитывать, так и права третьих лиц, которые могли бы принять участие в торгах при отсутствии искусственных ограничений", - рассуждает адвокат, партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Максим Платонов.

Зря торопились?

Кредитор и АСВ спорили также и по поводу срока в полтора рабочих дня, отведенного на подачу заявок для участия в торгах. "Автоцентр" считал его слишком коротким, АСВ - достаточным. Агентство в ходе судебного разбирательства в ВС РФ подчеркивало, что этот срок законодательно не регламентирован и нарушения нет. Кроме того, актив находился на реализации фактически полгода, желающие могли поучаствовать и на первых, и на повторных торгах.

Однако судебная коллегия усомнилась в этом и поручила судам заново разобраться со спором о достаточности времени на подачу заявки. Задача торгов, подчеркнула она, заключается в "получении наибольшей выручки для проведения расчетов с кредиторами". Но суды не проверили, отвечал ли отведенный срок на подачу заявки этой цели, и мог ли потенциальный покупатель за это время подготовить заявку, особенно с учетом необходимости получения разрешения от Банка Россия, на которое, к примеру, у Совкомбанка ушло более месяца.

"Как правило, небольшие сроки публичного предложения связаны с реализацией неликвидного имущества, на которое спроса на рынке нет в принципе. Но этот случай скорее исключение - спрос есть, зато ограничен доступ с помощью закрытых торгов и сокращение сроков", - отмечает юрист правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Руслан Муртазин. По его оценке, в большинстве случаев торги, организованные АСВ, соответствуют принципам добросовестной конкуренции (разумные периоды по снижению цены, порядок оформления участия в торгах и т.п.). "В конкретном же случае период публичного предложения сроком полтора дня действительно неприличен", - полагает Р.Муртазин.

Координация от АСВ

Заявители считали продажу акций Совкомбанку притворной сделкой, так как вскоре эти бумаги достались группе топ-менеджеров банка "Российский капитал", который на тот момент на 100% принадлежал АСВ. О притворности, по мнению заявителя-кредитора, свидетельствует состав конечных покупателей. Ими стали физические лица, среди которых большинство составляли связанные с АСВ лица: топ-менеджеры банка "Российский капитал", который на тот момент принадлежал агентству (Михаил Березов, Владимир Воейков, Сергей Лукаш, Сергей Фролов и Ольга Бахтина).

Коллегия ВС РФ не стала делать однозначных выводов по поводу этого аспекта спора между "Автоцентром" и АСВ. Судьи отметили, что нижестоящие суды не дали оценку доводам кредиторов о том, что "проведение торгов "координировалось" агентством со связанными лицами для определения, в конечном счете, "желаемого" покупателя".

"Для оценки действительности всей цепочки формально заключенных сделок и (в случае их притворности) для квалификации прикрываемой сделки судам следовало привлечь к участию в деле всех участников этой цепочки, так как выводы о притворности непосредственным образом затрагивают их права и обязанности", - заключила коллегия, но суды этого не сделали.

Последний шанс

Выводы коллегии вряд ли оставляют АСВ надежду на положительное для него разрешение споров, полагают эксперты. "ВС РФ хоть и направил дело на новое рассмотрение и дал судам указание на рассмотрение и оценку отдельных аспектов и вопросов, но в своем определении фактически сделал предварительные выводы по указанным вопросам. Поэтому маловероятно, что суды вновь встанут на сторону АСВ", - считает руководитель проектов юркомпании "Хренов и партнеры" Дмитрий Лобачев.

"ВС РФ довольно прямо и однозначно сделал вывод, что вся совокупность обстоятельств проведения торгов свидетельствует о недобросовестности АСВ, Совкомбанка и последующих приобретателей акций, которые своими скоординированными действиями нарушили права и законные интересы многих лиц, создав видимость законности совершенных сделок и операций", - полагает М.Платонов. Единственным открытым вопросом остается пропуск исковой давности, считает он. Эксперты думают, что он вряд ли может оказать влияние на решения нижестоящих инстанций с учетом того, что СКЭС ВС РФ сформулировала ранее.

Совкомбанк при продаже банка "Пойдем!" отмечал, что покупателями выступают топ-менеджмент продаваемой кредитной организации и частные инвесторы. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основными владельцами банка "Пойдем!" являются бывшие топ-менеджеры "Российского капитала" и связанные с ними лица: Валерий Кузовлев (33,5%). М.Березов (19,85%) и В.Воейков (17,89%). Предправления банка "Пойдем!" Инна Рябова и ее советник Леонид Бацев владеют по 6,65% банка.

Банк "Пойдем!" по итогам третьего квартала 2018 года занял 171-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Теги: ВС РФ
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