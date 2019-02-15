В администрации астраханского села рассказали о 18 мироточащих иконах

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - К мироточащим иконам в храме села Солодники Черноярского района Астраханской области съезжаются паломники, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона.

"Об этом чуде, произошедшем в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, верующие рассказали главе региона Сергею Морозову во время его рабочей поездки в Черноярский район. В солодниковском храме во время службы 5 августа прошлого года неожиданно стала мироточить старая икона "Знамение Пресвятой Богородицы", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, сейчас миро выступило уже на восемнадцати образах. В Солодники стали часто приезжать верующие из других сёл района, а также паломники из Волгограда и других городов.

"Ученым предстоит еще разобраться в солодниковском феномене. Миро с икон будет отправлено на экспертизу", - рассказал собеседник агентства.

Введенская церковь в Солодниках была открыта после длительной разрухи четыре года назад. Здание было построено в 1899 году, но в годы безверия использовалось как зернохранилище и пришло в упадок. В 2014 году во многом благодаря меценату, уроженцу Солодников Юрию Смолякову за короткие сроки удалось закончить восстановление храма.