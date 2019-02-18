МВД предложило вывести медуслуги для силовиков из-под закона "О контрактной системе"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - МВД РФ предлагает вывести медицинские услуги для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и приравненных к ним лиц из-под действия закона "О контрактной системе" (44-ФЗ). Это следует из поправок к 44-ФЗ, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.

Необходимость такой коррекции 44-ФЗ МВД объясняет тем, что военнослужащие (сотрудники правоохранительных органов и прочие - ИФ) могут бесплатно получать медицинскую помощь в ведомственных медучреждениях, а при их отсутствии (или отсутствии в них профильных отделений/специалистов) - в медучреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения. При этом отмечается, что оказание медуслуг военнослужащим в рамках государственных и муниципальных систем здравоохранения носит непрогнозируемый характер. Соответственно то или иное ведомство не может прогнозировать соответствующие закупки медуслуг и оплачивает их по факту.

"Федеральными органами исполнительной власти не приобретается услуга на обеспечение государственных нужд, а возмещаются затраты (компенсируются расходы) за медицинскую помощь его военнослужащим и приравненным к ним лицам в рамках предоставления им конституционных обязательных гарантий", - говорится в пояснительной записке.

"Компенсационный характер оплаты за оказанную медицинскую помощь не позволяет расценить приобретение услуги медицинской организации федеральными органами исполнительной власти как оказание услуг на обеспечение государственных нужд, в том числе и в случаях, когда медицинская помощь оказывается военнослужащим и приравненным к ним лицам в медицинских организациях, не имеющих договорных отношений с федеральным органом исполнительной власти, - отмечается в документе. - (. . .) указанные положения не позволяют применять закон "О контрактной системе" для целей регулирования правоотношений между федеральным органом исполнительной власти и медицинскими организациями государственной системы здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения".