В Новокузнецке рэпер после концерта побил и ограбил собственных фанатов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Два уголовных дела возбудили в Новокузнецке (Кемеровская область) в отношении рэпера, от действий которого пострадали двое его поклонников, сообщает пресс-центр главного управления МВД РФ по региону в четверг.

"В отдел полиции за помощью обратились житель Новокузнецка и житель Мысков: на них напал злоумышленник и забрал телефоны и 2 тыс. рублей. Сотрудники полиции выяснили, что накануне они приехали в ночной клуб на выступление местного рэпера. После концерта поклонники решили лично пообщаться с артистом, однако музыканта это разозлило. Он несколько раз ударил, а затем ограбил собственных фанатов", - говорится в сообщении.

Зная лишь сценический псевдоним исполнителя песен, сотрудники угрозыска опросили поклонников новокузнецкого рэпа и задержали 19-летнего артиста.

"В ходе проведенного обыска изъяты мобильники потерпевших. Также стражи порядка выяснили, что похищенные деньги злоумышленник успел потратить на покупку алкоголя. Задержанный полностью признал свою вину и пояснил, что ограбил поклонников в наказание за назойливость", - подчеркивается в пресс-релизе.

В настоящее время в отношении рэпера возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).