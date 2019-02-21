В Брянской области осужден член наркокартеля, поставлявшего из Испании гашиш и марихуану

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Севский районный суд Брянской области приговорил гражданина Молдавии Александра Мостового к 7 годам колонии строгого режима за поставку крупных партий наркотиков в Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, наркоторговлей осужденный занимался с 2014 по 2017 годы в составе международной преступной группы, в которую входили не имеющие легальных доходов граждане Молдавии, Украины, Испании и России. Они поставляли из Испании в Россию крупные партии гашиша и марихуаны.

"8 марта 2017 года злоумышленники через таможенный пост МАПП "Троебортное" в Севском районе Брянской области с территории Украины доставили в Московский регион более 122 кг гашиша, часть из которого передали Мостовому. Кроме того, в ходе обыска в арендованном Мостовым гараже обнаружили еще более 70 кг гашиша", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот же день полицейские задержали участников преступной группы. В ходе расследования с Александром Мостовым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Расследование в отношении остальных участников преступной группы наркоторговцев продолжается.

Пресс-служба уточняет, что Мостовой признан виновным по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), части 3 статьи 30, части 4 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере) и части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков).