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Россияне в основном остались равнодушными к итогам президентских выборов на Украине

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Большинство граждан России (67%) или вовсе не следили за проходившими на Украине выборами президента, или следили за ними без особого внимания, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

В свою очередь, 30% сограждан отнеслись к этому событию с вниманием, причем 12% из них - с особым вниманием, сообщили в Левада центре.

Итоги выборов также мало заботили большинство граждан РФ (55%), но предпочтение из двух кандидатов - Зеленского и Порошенко - большая часть участников опроса (31%) отдавала первому. Действующему президенту Украины Порошенко симпатизировали 2% опрошенных.

По данным социологов, из тех, кто уделял внимание президентской избирательной кампании на Украине, 51% респондентов считают, что любой ее исход не имел бы для России никакого значения. Мнения этой категории опрошенных относительно предпочтительности для РФ победы кандидатов распределились следующим образом: за Зеленского - 40%, за Порошенко - 2%, отметили социологи.

Опрос проведен 18-23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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