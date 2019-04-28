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В Киеве поставили условия для реализации политического блока минских соглашений

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко назвала условия для реализации политического блока минских договоренностей.

По ее словам, прежде всего, должны быть отменены российские указы о признании документов отдельных районов Донецкой и Луганской областей, результаты выборов на этих территориях в 2014 и 2018 годах, а также указ о выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.

На своей странице в фейсбуке в воскресенье Геращенко написала, что Украина выполнила политический блок минских договоренностей, приняв закон об амнистии и особенностях местного самоуправления. "Но эти законы не вступили в силу из-за РФ", - отметила политик.

Геращенко вновь заявила, что какие-либо региональные выборы в Донбассе могут проходить только после демилитаризации и по украинским законам.

Ключевым моментом, по ее словам, должна стать твердая позиция Украины в том, чтобы не проводить "никаких прямых переговоров" с властями ДНР и ЛНР.

"Никакой легитимизации псевдореспублик", - заявила представитель Украины в подгруппе ТКГ.

Украина ДНР ЛНР

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