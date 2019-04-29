Поиск

В Кремле прокомментировали "заочную дискуссию" Путина и Зеленского

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле внимательно следят за заявлениями избранного президента Украины Владимира Зеленского в дискуссии, которая сложилась у него с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу предоставления российского гражданства жителям Донбасса.

"Да, действительно, идет обмен заявлениями, мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, не разочарованы ли в Кремле риторикой Зеленского, который отреагировал на решение президента РФ предоставить жителям Донбасса российское гражданство в упрощенном порядке.

Говоря о "заочной дискуссии" между Путиным и Зеленским, Песков заметил, что президент РФ на минувшей неделе достаточно четко изложил свой подход.

"Он сказал о готовности вести диалог, сказал о непонимании того, как можно пытаться решить внутриукраинскую проблему юго-востока, де-факто отказываясь от основных положений минских договоренностей. Поэтому позиция России здесь абсолютно ясна", - отметил пресс-секретарь президента.

24 апреля Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

27 апреля Путин не исключил, что гражданство России по упрощенной процедуре будет предоставляться не только жителям Луганской и Донецкой областей Украины, но и всем гражданам этой страны.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля заявил в связи с этим, что украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту.

"Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу", - заявил он.

Владимир Зеленский Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

В Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР

В Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР
Миллиарды полковника Захарченко

Отец полковника Захарченко получил четыре года колонии за растрату средств банка МИА

Отец полковника Захарченко получил четыре года колонии за растрату средств банка МИА

Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Россия покинула пятерку мировых лидеров по тратам на оборону

Россия покинула пятерку мировых лидеров по тратам на оборону
Миллиарды полковника Захарченко

Суд признал отца полковника Захарченко виновным в растрате

МВД попросило о доступе к медданным наркоманов и психически больных

Голосование на шоу "Голос.Дети" проверят на предмет накрутки и ботов

Голосование на шоу "Голос.Дети" проверят на предмет накрутки и ботов

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 апреля

Россияне в основном остались равнодушными к итогам президентских выборов на Украине

Россияне в основном остались равнодушными к итогам президентских выборов на Украине

Губернаторы будут выполнять показатели эффективности в борьбе за 20 млрд рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');