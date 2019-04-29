В Кремле прокомментировали "заочную дискуссию" Путина и Зеленского
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле внимательно следят за заявлениями избранного президента Украины Владимира Зеленского в дискуссии, которая сложилась у него с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу предоставления российского гражданства жителям Донбасса.
"Да, действительно, идет обмен заявлениями, мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Так он ответил на вопрос, не разочарованы ли в Кремле риторикой Зеленского, который отреагировал на решение президента РФ предоставить жителям Донбасса российское гражданство в упрощенном порядке.
Говоря о "заочной дискуссии" между Путиным и Зеленским, Песков заметил, что президент РФ на минувшей неделе достаточно четко изложил свой подход.
"Он сказал о готовности вести диалог, сказал о непонимании того, как можно пытаться решить внутриукраинскую проблему юго-востока, де-факто отказываясь от основных положений минских договоренностей. Поэтому позиция России здесь абсолютно ясна", - отметил пресс-секретарь президента.
24 апреля Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
27 апреля Путин не исключил, что гражданство России по упрощенной процедуре будет предоставляться не только жителям Луганской и Донецкой областей Украины, но и всем гражданам этой страны.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля заявил в связи с этим, что украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту.
"Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу", - заявил он.