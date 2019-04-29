В Кремле прокомментировали "заочную дискуссию" Путина и Зеленского

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле внимательно следят за заявлениями избранного президента Украины Владимира Зеленского в дискуссии, которая сложилась у него с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу предоставления российского гражданства жителям Донбасса.

"Да, действительно, идет обмен заявлениями, мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, не разочарованы ли в Кремле риторикой Зеленского, который отреагировал на решение президента РФ предоставить жителям Донбасса российское гражданство в упрощенном порядке.

Говоря о "заочной дискуссии" между Путиным и Зеленским, Песков заметил, что президент РФ на минувшей неделе достаточно четко изложил свой подход.

"Он сказал о готовности вести диалог, сказал о непонимании того, как можно пытаться решить внутриукраинскую проблему юго-востока, де-факто отказываясь от основных положений минских договоренностей. Поэтому позиция России здесь абсолютно ясна", - отметил пресс-секретарь президента.